Nach Verkehrsunfall auf der A3 bei Geiselwind sucht die Polizei nun Zeugen

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Am Sonntagmorgen kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A3, auf Höhe der Gemeinde Geiselwind in Fahrtrichtung Frankfurt, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei Warnbaken, die am Ende einer Pannenbucht aufgestellt waren.

In der Folge fuhren mehrere Fahrzeuge über die Trümmerteile, die sich über die gesamte Fahrbahn verteilten. Bislang hat sich ein Geschädigter bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried gemeldet. Über den Unfallverursacher liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Zeugen sowie weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09302-9100 entgegengenommen.