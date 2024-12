Nach Verkehrsunfall in Mühlbach geflüchtet und 8.000 Euro Schaden hinterlassen – Zeugenaufruf

KARLSTADT – OT Mühlbach – Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem Fahrzeug

Am Freitagmorgen, 27.12.2024, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Laudenbacher Straße in Mühlbach, Landkreis Main-Spessart. Ein 76-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Straße in Richtung Laudenbach, als er beim Vorbeifahren an mehreren geparkten Fahrzeugen mit einem entgegenkommenden schwarzen Renault kollidierte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Opel-Fahrer nach rechts und stieß dabei mit der rechten Front seines Fahrzeugs gegen das Heck eines geparkten Autos.

Der Fahrer des entgegenkommenden Renault entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Pflichten zu erfüllen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen oder Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de zu melden.