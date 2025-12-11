Nach versuchtem Fahrraddiebstahl in Aschaffenburg: Polizei klärt Einbruch in Würzburg – Heranwachsende Tatverdächtige in Haft
WÜRZBURG UND ASCHAFFENBURG – Der Polizei Würzburg und Aschaffenburg ist es in enger Zusammenarbeit gelungen, innerhalb kürzester Zeit eine Reihe von Straftaten aufzuklären. Zwei tatverdächtige Iraker im Alter von 17 und 20 Jahren konnten in Aschaffenburg festgenommen und mehreren Delikten in Würzburg und Aschaffenburg zugeordnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erließ ein Richter Haftbefehl gegen die beiden Heranwachsenden.
Festnahme und Taten in Aschaffenburg
Die beiden jungen Männer wurden am Montagmorgen in der Fasaneriestraße in Aschaffenburg nach einem versuchten Fahrraddiebstahl gestellt. Ein Schüler eines Gymnasiums hatte beobachtet, wie sich die Unbekannten an seinem Fahrrad zu schaffen machten und sie konfrontierte. Als der Schulleiter hinzukam, flüchteten die Männer, konnten aber von einer Streife der Aschaffenburger Polizei in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden.
Erste Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zu einem weiteren versuchten Fahrraddiebstahl kurz nach 08:00 Uhr vor einer Apotheke in der Erthalstraße.
Taten in Würzburg
Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung in Aschaffenburg wurde schnell eine Verbindung zu Delikten in Würzburg hergestellt:
Einbruch in Gaststätte: Die Heranwachsenden sind dringend verdächtig, am selben Tag gegen 02:00 Uhr in eine Gaststätte in der Semmelstraße eingebrochen und Alkoholika entwendet zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.
Fahrzeugbeschädigung: Zudem stehen die Männer im Verdacht, in den frühen Morgenstunden mehrere Fahrzeuge im Parkhaus an der Rot-Kreuz-Klinik angegangen zu haben. Dabei wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.
Ermittlungen und Haftbefehl
Die Polizei konnte das Tatgeschehen und den Weg der Täter nach Aschaffenburg unter anderem durch die polizeiliche Videoüberwachung am Würzburger Bahnhof aufklären.
Das Amtsgericht Aschaffenburg folgte am Dienstagnachmittag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen die beiden Heranwachsenden Untersuchungshaftbefehl – unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen in elf tatmehrheitlichen Fällen in Tateinheit mit Sachbeschädigung.
Die Ermittlungen zur Klärung weiterer möglicher Delikte dauern an.
