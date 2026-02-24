Nach versuchtem Tötungsdelikt am Hauptbahnhof – 35-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Montagmorgen führen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Tatablauf sowie den Hintergründen mit Hochdruck fort. Der 35-jährige Tatverdächtige wird noch am späten Montagnachmittag am örtlichen Amtsgericht dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Gegen 07.50 Uhr befand sich der Mann in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs und trat an einen Stand der Zeugen Jehovas heran. Dort führte er unvermittelt Stichbewegungen gegen einen 68-Jährigen aus und ging zudem einen 55-Jährigen sowie einen 51-Jährigen körperlich an. Beherzte Passanten griffen ein und überwältigten den afghanischen Staatsangehörigen, woraufhin die Polizei ihn kurz darauf am Bahnhofsvorplatz festnahm.
Die drei Geschädigten erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, blieben jedoch von Schnitt- oder Stichwunden verschont und wurden vor Ort von Einsatzkräften betreut. Während der Beschuldigte zur Prüfung der Haftfrage in Polizeigewahrsam bleibt, wertet die Kriminalpolizei Videoaufzeichnungen vom Hauptbahnhof und dem Barbarossaplatz aus. Zudem wurden bereits Spuren gesichert und Vernehmungen mit den Betroffenen sowie Zeugen durchgeführt.
Für die weiteren Ermittlungen werden Hinweise aus der Bevölkerung gesucht, insbesondere von Personen, die die Tat in der Eingangshalle beobachtet haben. Relevant ist auch, ob du den Verdächtigen im Vorfeld am ZOB, am Hauptbahnhof oder im Umfeld wahrgenommen hast oder spezifische Ausrufe und Gesten bemerken konntest.
Wenn du sachdienliche Angaben machen kannst, wende dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732 direkt an die Kriminalpolizei. Jede Beobachtung zum Geschehen oder zum Verhalten des Mannes kann für die Klärung der Hintergründe wichtig sein.
