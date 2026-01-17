Auto IU

Nach Wildunfall – Fehlende Absicherung führt zu Folgeunfällen in Mellrichstadt

Nach Wildunfall – Fehlende Absicherung führt zu Folgeunfällen in Mellrichstadt
MELLRICHSTADT – Ein Wildunfall auf der Staatsstraße 2445 hat am Donnerstagmorgen weitreichende Konsequenzen für einen 61-jährigen Autofahrer nach sich gezogen. Der Mann war gegen 05:45 Uhr zwischen Henneberg und Eußenhausen mit einem Wildschwein kollidiert, wobei das Tier auf der Fahrbahn verendete. Anstatt die Unfallstelle vorschriftsmäßig abzusichern, verließ der Fahrer den Ort, um den Vorfall bei der Polizei zu melden.

In der Zwischenzeit konnten mehrere nachfolgende Fahrzeuge dem toten Tier nicht mehr ausweichen und prallten ebenfalls gegen den Kadaver. Dabei entstand an den beteiligten Autos teilweise erheblicher Sachschaden. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass die Absicherung einer Gefahrenstelle nach einem Wildunfall oberste Priorität hat, um Folgeunfälle und eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

Gegen den 61-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Beamten weisen darauf hin, dass bei einem Wildunfall umgehend die Warnblinkanlage eingeschaltet, die Warnweste angelegt und das Warndreieck aufgestellt werden muss, bevor die Meldung an die Polizei oder den Jagdpächter erfolgt. Nur durch ein besonnenes Verhalten am Unfallort lässt sich die Sicherheit für den nachfolgenden Verkehr gewährleisten.

Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr – Zusammenstoß im Landkreis Hassberge

17. Januar 2026

17. Januar 2026
Verhandlungen zwischen Stadt Schweinfurt und Initiatoren des Bürgerbegehrens über mögliche Veränderungen am neuen Stadtbussystems waren erfolgreich – Initiatoren nehmen Antrag zur Durchführung des Bürgerbegehrens zurück

17. Januar 2026

17. Januar 2026
Junger Mann will in Niederwerrn Busscheibe einschlagen und setzt sich sogar ans Steuer – Ermittlungsverfahren eingeleitet

17. Januar 2026

17. Januar 2026
Wichtig: Fahrplan-Änderungen bei Schulbusfahrten ab Montag, 19. Januar im Landkreis Schweinfurt

17. Januar 2026

17. Januar 2026
