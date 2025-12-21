Nach Wohnungsbrand – 30.000 Euro Sachschaden bei Miltenberg

COLLENBERG, OT REISTENHAUSEN, LKR. MILTENBERG – Ein Adventskranz sorgte mutmaßlich am Samstagnachmittag für einen Wohnungsbrand mit zwei leicht verletzten Personen. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Gegen etwa 13:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in einer Wohnung in der Kirschfurter Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch einen Adventskranz Teile des Wohnzimmers in Brand gesetzt. Die Bewohner versuchten zunächst das Feuer selbst unter Kontrolle zu bringen. Die schnell vor Ort eingetroffene Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen.

Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten nach einer Erstbehandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden in der Wohnung beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 30.000 Euro.