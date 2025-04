Nach zwei Ladendiebstählen: 36-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

SCHWEINFURT – Am vergangenen Donnerstag wurde ein 36-Jähriger festgenommen, nachdem er Parfüm im Wert von etwa 150 Euro aus einer Drogerie gestohlen hatte. Bereits am Freitag wurde der Mann beim Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Diebstahl in Drogerie – Festnahme des Tatverdächtigen

Gegen 15:40 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in der Gunnar-Westermann-Straße einen männlichen Ladendieb, der Parfüm entwendet hatte. Die verständigte Polizei konnte den 36-jährigen somalischen Staatsangehörigen noch vor Ort festnehmen. Der Tatverdächtige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Das gestohlene Parfüm im Wert von rund 150 Euro konnte der Polizei wieder ausgehändigt werden.

Durchsuchung und weitere Ermittlungen

Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckte die Polizei weiteres Diebesgut, das sich als gestohlenes Eigentum aus einem Bekleidungsgeschäft herausstellte.

Vorführung am Freitag – Verurteilung zu Bewährungsstrafe

Am Freitag wurde der Mann im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vor den zuständigen Richter des Amtsgerichts Schweinfurt gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 36-Jährige zu einer mehrmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.