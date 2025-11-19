Nachhaltig und zukunftsorientiert: Sparkasse weiht Filiale am Bergl nach Umbau ein.
SCHWEINFURT / BERGL – Nach rund fünfzehn Monaten Bauzeit wurde die umfassend umgebaute und modernisierte Sparkassenfiliale am Bergl offiziell in Betrieb genommen. Das Gebäude wurde zukunftsorientiert und nach höchsten nachhaltigen sowie energieeffizienten Standards renoviert.
Der Umbau ist ein klares Bekenntnis zum Standort, dessen alte Räumlichkeiten den repräsentativen und energetischen Ansprüchen nicht mehr genügten. Vorstandsvorsitzender Peter Schleich betonte in seiner Rede, dass nachhaltiges Handeln seit über 200 Jahren ein Grundpfeiler der Sparkasse sei und die Filiale Bergl ein wichtiger Eckpfeiler der Geschäftsstrategie darstelle.
Nachhaltigkeit und Ausstattung
Die neue Filiale erfüllt hohe Ansprüche an die Energieeffizienz:
-
Energie: Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Schweinfurt.
-
Eigenproduktion: Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf dem teilweise begrünten Flachdach.
-
Dämmung: Wärmegedämmte Fassade und Fensteranlagen mit 3-fach Verglasung.
-
Klima: Neue Klima- und Belüftungsanlagen.
Auf rund 400 m² Fläche bietet die barrierefreie Filiale eine moderne, großzügige und diskrete Atmosphäre mit hellem Ambiente und warmen Holztönen. Für die Kunden stehen 305 Schließfächer unterschiedlicher Größe sowie zwei Geldautomaten (Ein- und Auszahler) und ein Kontoauszugsdrucker auch außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung.
Grußworte und Spenden
Landrat Wilhelm Schneider, amtierender Verwaltungsratsvorsitzender, und Oberbürgermeister Sebastian Remelé gratulierten zum gelungenen Umbau. Schneider hob hervor, dass die Sparkasse trotz Regulierungen in der Fläche präsent bleibe und die persönliche Beratung einen hohen Stellenwert besitze. Remelé ergänzte, dass die neue Atmosphäre den Filialbesuch noch attraktiver mache.
Anlässlich der Einweihung nahmen Pastoralreferent Michael Stöcker und Johannes Michalik die Segnung der Räumlichkeiten vor. Die Sparkasse übergab Spenden in Höhe von jeweils 1.000 Euro an die beiden Kirchengemeinden, den Bürgerverein Bergl und die Siedlergemeinschaft Schweinfurt-Bergl. Peter Schleich wies darauf hin, dass die Sparkasse jährlich über 200.000 Euro für das Gemeinwohl der Region spende.
