Nachhaltigkeit im Alltag: vhs Volkach und Bund Naturschutz starten gemeinsame Klimaschutz-Reihe
VOLKACH – Die Volkshochschule (vhs) Volkach schlägt ein neues Kapitel in der regionalen Umweltbildung auf. In enger Kooperation mit der Ortsgruppe Volkach des Bund Naturschutz (BN) wird eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die Bürgern praktische Wege zu mehr Nachhaltigkeit aufzeigen soll. Zum Auftakt der Zusammenarbeit steht ein hochaktuelles Thema im Fokus: Die effektive Vermeidung von Plastikmüll im eigenen Haushalt.
Der offizielle Startschuss für die Kooperation fiel bei einem Treffen von vhs-Leiterin Sigrid Klemenz und Matthias Klein aus dem Beirat der BN-Ortsgruppe.
Auftakt-Vortrag: Praktische Tipps gegen die Plastikflut
Den Start der Reihe markiert der Vortrag „Weniger ist Meer – plastikreduziert leben“ am Dienstag, 17. Juni 2026, in Volkach. Als Referentin konnte Julia Groothedde vom Netzwerk „GrünNatürlich“ gewonnen werden.
Der Infoabend soll keine theoretische Vorlesung sein, sondern konkrete Lebenshilfe bieten. Da ein komplett plastikfreies Leben in der modernen Gesellschaft oft utopisch ist, konzentriert sich der Vortrag auf realistische, kleine Veränderungen, die in der Summe Großes bewirken können.
Die Kernbereiche des Vortrags:
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Bewusster Konsum: Wie man Verpackungsmüll schon beim Einkaufen clever umgeht.
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Richtige Mülltrennung: Was gehört wohin, damit Wertstoffe tatsächlich im Kreislauf bleiben?
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Recycling & Upcycling: Kreative Ideen, um aus vermeintlichem Abfall Neues zu schaffen.
„Viele Menschen möchten im Alltag nachhaltiger leben, wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen. Genau hier wollen wir ansetzen: mit praktischen Anregungen, die sich unkompliziert umsetzen lassen“, erklärt vhs-Leiterin Sigrid Klemenz.
Kostenfreie Teilnahme dank staatlicher Förderung
Um die Hemmschwelle für Interessierte so niedrig wie möglich zu halten, ist der Besuch der Auftaktveranstaltung am 17. Juni komplett kostenfrei. Ermöglicht wird dies durch eine finanzielle Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.
Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten und zur besseren Planung ist jedoch eine vorherige Platzreservierung zwingend erforderlich.
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Anmeldung: Telefonisch unter 09381/401141 (ein Anrufbeantworter für Nachrichten außerhalb der Bürozeiten ist geschaltet).
Langfristige Partnerschaft: Wärmepumpen bereits im Visier
Die Zusammenarbeit zwischen der Volkshochschule und den Naturschützern ist keine Eintagsfliege, sondern auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Auch in den kommenden Semestern soll die Kooperation intensiv fortgeführt werden. Die Planungen für weitere Veranstaltungen zu brennenden Umwelt- und Energiethemen laufen bereits im Hintergrund. Als eines der nächsten Großprojekte ist unter anderem ein fachspezifischer Vortrag zum Thema Wärmepumpen im Gebäudebestand angedacht, um Hausbesitzern Orientierung bei der energetischen Sanierung zu bieten.
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