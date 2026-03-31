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Nachhaltigkeit in Kronungen: Sparkasse finanziert Setzlinge für den Wald

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Nachhaltigkeit in Kronungen: Sparkasse finanziert Setzlinge für den Wald
Das Foto (© Kathrin Mehrl, Sparkasse) zeigt v.l.n.r: Katja Tschense (Päd. Ergänzungskraft), Stefan Karg (Feuerwehr), Reiner Reuter, Wilhelm Karg (beide Waldkörperschaft Kronungen), Thomas Engert (Sparkasse), 2. Bürgermeister Manfred Breitenbach, Klaus Hofmann (Waldkörperschaft Kronungen) und Daniela Ostfeld (KITA-Leiterin) mit den Kindern aus dem „Haus der kleinen Hände“ in Kronungen
Eisgeliebt

KRONUNGEN – Im Rahmen der Aktion „Ein Baum für jedes neue Girokonto“ unterstützt die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge aktiv die regionale Aufforstung. Mit einer Spende von 2.000 Euro finanziert das Kreditinstitut neue Setzlinge für den Kronunger Wald, der zuvor durch den Befall des Eichenprachtkäfers stark geschädigt wurde.

Die Vorbereitungen für das Projekt begannen bereits im Jahr 2025, als die Waldkörperschaft Kronungen in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr rund 2.000 Quadratmeter Fläche räumte. Nach der Errichtung eines Schutzzauns im vergangenen Dezember konnte im Frühjahr 2026 mit der Bepflanzung der betroffenen Waldstücke begonnen werden.

Tatkräftige Hilfe durch den Kindergarten

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Beim offiziellen Pflanztag am 25. März 2026 erhielt die Waldkörperschaft tatkräftige Unterstützung von den Kindern des Kindergartens „Haus der kleinen Hände“. Die jungen Helfer pflanzten jeweils ihren eigenen Baum und versahen diesen mit einer Namensplakette. Die Aktion umfasste insgesamt die Pflanzung von rund 450 Winterlinden, 600 Traubeneichen, 400 Kirschbäumen sowie 250 Baumhaseln.

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Gelebte Verantwortung vor Ort

Thomas Engert, Leiter der Kommunikation bei der Sparkasse, betonte bei der Übergabe: „Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort, sondern gelebte Verantwortung. Mit der Aktion leisten wir einen direkten Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Wälder – dort, wo unsere Kundinnen und Kunden zuhause sind.“ Auch Klaus Hofmann von der Waldkörperschaft Kronungen zeigte sich sehr erfreut über die finanzielle Hilfe und das damit verbundene Engagement.

Seit dem Start der Nachhaltigkeitsinitiative im Jahr 2021 hat die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge bereits über 20.000 Setzlinge für die Wälder der Region finanziert und leistet damit einen kontinuierlichen Beitrag zum regionalen Umweltschutz.

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