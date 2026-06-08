Nachhaltigkeit spielerisch entdecken: Gerolzhofen lädt zur „Tollen Tonne Themenwelt“
GEROLZHOFEN – Wie lässt sich Nachhaltigkeit ganz einfach in den eigenen Alltag integrieren? Antworten, kreative Ideen und jede Menge Action liefert am kommenden Wochenende die Aktion „Tolle Tonne Themenwelt“ in Gerolzhofen. Rund um das historische Bürgerspital und in der Spitalstraße verwandelt sich das Viertel in eine bunte Erlebnismeile für Umwelt- und Ressourcenschutz.
Am Samstag, den 13. Juni 2026, können Besucherinnen und Besucher jeden Alters im Zeitraum von 13:00 bis 18:00 Uhr an zahlreichen Mitmachstationen aktiv werden. Der Eintritt zu allen Angeboten und Programmpunkten ist komplett kostenfrei.
Starkes Netzwerk für den Umweltschutz
Ein breites Bündnis aus lokalen Vereinen, Institutionen und Experten hat ein abwechslungsreiches Informations- und Praxisangebot auf die Beine gestellt. Die Aussteller zeigen, dass Abfallvermeidung und ein bewusster Umgang mit der Natur richtig Spaß machen können. Mit eigenen Ständen und Kreativwerkstätten sind unter anderem vertreten:
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Das Jugendhaus Gerolzhofen
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Die Abfallberatung des Landratsamtes Schweinfurt
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Die Bürgeraktion Müll und Umwelt Schweinfurt e.V.
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Die Stadtgärtnerei Gerolzhofen
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Das „Allerlei“ Gerolzhofen
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Die Papierwerkstatt
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Die Volkshochschule (vhs) Gerolzhofen
Highlights für Kinder und Jugendliche: Rollenspiel und Graffiti
Besonders für die jüngeren Besucher wird an diesem Nachmittag einiges geboten, um das Thema Umweltschutz spielerisch greifbar zu machen:
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Live-Action-Rollenspiel: Für Kids im Alter von sechs bis zehn Jahren veranstaltet das Jugendhaus ein spannendes Abenteuer namens „Der Orden der tollen Tonne“. Die Mitmachaktion startet jeweils von 14:30 bis 15:00 Uhr sowie von 16:30 bis 17:00 Uhr. Treffpunkt ist direkt am Stand des Jugendhauses.
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Graffiti-Workshop: Jugendliche und junge Erwachsene können von 14:00 bis 17:00 Uhr unter professioneller Anleitung des Künstlers Max Göbel zur Sprühdose greifen und eigene Kunstwerke gestalten. Da die Plätze begehrt sind, ist hierfür eine vorherige Anmeldung über das Portal gerolzhofen.feripro.de erforderlich.
Volles Programm in der Stadtbibliothek: Vom Erzähltheater bis Virtual Reality
Auch die Stadtbibliothek Gerolzhofen öffnet parallel von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen und kombiniert den regulären Ausleihbetrieb mit modernen und traditionellen Event-Formaten:
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Kamishibai-Theater: Für die kleineren Kinder (3 bis 8 Jahre) stehen zwei Vorführungen des beliebten japanischen Erzähltheaters auf dem Programm.
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Gaming & VR-Experience: Wer es digitaler mag, kann in virtuelle Welten mittels VR-Brillen eintauchen oder sein fahrerisches Können beim großen Mario-Kart-8-Turnier auf der Konsole unter Beweis stellen.
Die Stadt Gerolzhofen lädt alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis herzlich dazu ein, vorbeizukommen, sich zu informieren, gemeinsam zu diskutieren und einen inspirierenden Nachmittag im Zeichen der Nachhaltigkeit zu verbringen.
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