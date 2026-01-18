Nachhaltigkeitsinitiative „Ein Baum für jedes neue Girokonto“ – Unterstützung für den Markt Werneck
VASBÜHL – Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsinitiative „Ein Baum für jedes neue Girokonto“ unterstützt die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge den Markt Werneck bei zwei wichtigen Forstprojekten. Die Spende ermöglicht die Wiederaufforstung einer durch Borkenkäfer geschädigten Kahlfläche im Vasbühler Schorn sowie Maßnahmen zum Bestandsschutz im Eckartshäuser Holz. Durch die Pflanzung klimaresilienter Arten wie Baumhasel und Schwarznuss soll die Zukunftsfähigkeit der regionalen Wälder nachhaltig gesichert werden.
Bei einem Pressetermin am 15. Januar 2026 im Vasbühler Schorn machten sich Bürgermeister Sebastian Hauck, Filialleiter Stefan Kirchner und Revierleiterin Selina Schott ein Bild von den bereits gesetzten Setzlingen. Während im Schorn die Regeneration der Freiflächen im Fokus steht, konzentriert sich das Projekt im Eckartshäuser Holz auf den Schutz junger Eichen und die Erweiterung der Baumartenvielfalt im kommenden Winter. Diese gezielten Maßnahmen helfen dabei, das Waldsterben infolge des Klimawandels zu bremsen und die ökologische Stabilität zu erhöhen.
Filialleiter Stefan Kirchner betonte, dass die Sparkasse mit dieser Aktion Verantwortung für die Region übernehme und für jedes neu eröffnete Privat-Girokonto einen Baum pflanze. Bürgermeister Hauck dankte der Sparkasse für die finanzielle Unterstützung, die einen wertvollen Beitrag zum naturnahen Waldumbau leiste. Die enge Zusammenarbeit zwischen Kommune, Forstamt und Finanzinstitut sichert somit den Erhalt wertvoller Naturräume für kommende Generationen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!