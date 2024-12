Nachhaltigkeitspreis 2025 in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Auch im nächsten Jahr lobt der Landkreis Bad Kissingen den Nachhaltigkeitspreis aus. Ausgezeichnet werden Projekte, die einen wichtigen Beitrag im Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit leisten.

Ab sofort können sich wieder Privatpersonen, Gruppen, Unternehmen, Schulen, Initiativen, Vereine, Verbände und Kirchengemeinden im Landkreis Bad Kissingen für den Nachhaltigkeitspreis 2025 bewerben. Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises haben ebenfalls die Möglichkeit, Projekte vorzuschlagen, die ihrer Meinung nach einen wichtigen Beitrag für Klima, Umwelt und Gesellschaft leisten.

Die Projekte sollen einen direkten Bezug zum Landkreis Bad Kissingen haben. Für nachhaltige Ideen stellt der Landkreis ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro zur Verfügung, um Anreize zu schaffen, neue und kreative Visionen umzusetzen. Verantwortungsvoller Konsum, intakte Klima- und Ökosysteme sowie ein Leben in Würde – diese drei Aspekte gehören zu den insgesamt 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, an denen sich auch die Bewertungskriterien des Nachhaltigkeitspreises des Landkreises Bad Kissingen orientieren.

Folgende Kriterien gilt es zu beachten:

Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozialen bzw. kulturellen Dimension

Klimafreundlichkeit

Bedeutung für den Alltag

Längerfristige Dauer und/oder nachhaltige Nutzung

Übertragbarkeit auf weitere Lebenssachverhalte

Innovation

2024 gab es gleich fünf Gewinner-Projekte: „Kaffee Biosphäre² – Peru trifft Rhön“ der Kaffeerösterei Bühner in Maria Bildhausen; die „Querterrassierung eines Weinbergs in Steillagen“ des Weinguts Neder in Ramsthal; das „Agroforstprojekt im Grünland“ des Seifertshofs in Geroda; den „Korbflechtkurs mit Weidenruten“ des Vereins für Gartenbau und Heimatpflege Diebach und das Projekt „Ein Naschgarten – das Paradies im Gemeinschaftsgarten“ des Obst- und Gartenbauvereins Bad Brückenau.

Unter www.kg.de/nachhaltigkeitspreis können Interessierte alle Informationen und Teilnahmebedingungen nachlesen und das Formular für die Online-Bewerbung ausfüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Formular auszudrucken, auszufüllen und per Post an das Landratsamt, z.Hd. Klimaschutzmanagement, Obere Marktstraße 6, 97688 Bad Kissingen, zu schicken. Einsendeschluss ist Samstag, 1. März 2025.