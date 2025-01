Nachträglicher Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Im Zeitraum von Dienstag, 17. Dezember 2024, 17:00 Uhr, bis Samstag, 21. Dezember 2024, 12:00 Uhr, wurde in der Molkereistraße ein Mauerpfosten von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt.

Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass es sich dabei um einen Lkw handelte, der zum Unfallzeitpunkt rangierte. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum flüchtigen Fahrzeug.

OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Martin-Luther-Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter Ford Transit am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrzeugs.