Nachtragsmeldung zum tödlichen Sturzgeschehen in Würzburg – Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Im Zuge der weiteren Ermittlungen zu dem tödlichen Sturzgeschehen Anfang August, haben Ermittler der Kriminalpolizei Würzburg neue Erkenntnisse und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, den 01. August, gegen 22:10 Uhr in der Kneipe „Am Hasenstall“ in der Juliuspromenade zu einem Sturz eines 58-jährigen Mannes, der in der Folge am 10. August an seinen schweren Verletzungen verstarb. Den aktuellen Ermittlungsstand nach, gehen die Ermittler von einer Fremdeinwirkung aus. Demnach soll ein bislang unbekannter Mann den Geschädigten gepackt und rückwärts aus der Gaststätte geschoben haben. In der Folge stürzte der 58-Jährige und erlitt die tödlichen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Personen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten:

Männliche Person (vermutlicher Täter):

circa 25 – 30 Jahre alt

etwa 175 cm groß, bei schlanker Figur

seitlich kurz geschorene, dunkle Haare

dunkles T-Shirt

auffälliges Tattoo am Unterarm

spricht Englisch

Weibliche Begleitung:

circa 25 – 30 Jahre alt

vermutlich blonde, längere Haare

auffälliges äußeres Erscheinungsbild

spricht ebenfalls Englisch

Darüber hinaus sucht die Polizei neben Zeugen die Angaben zu den beschriebenen Personen geben können oder Bilder und Videos im Bereich Hasenstall / Juliuspromenade gemacht haben, weiterhin nach der Frau, die dem Geschädigten nach dem Sturz Erste Hilfe leistete, sowie nach einem weiteren Mann, der anschließend Kontakt mit dem Rettungsdienst aufnahm. Beide könnten wichtige Zeugen des Geschehens sein.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet die Bevölkerung, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der beschriebenen Personen geben können, sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.