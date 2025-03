Nachts im Wald – eine geführte Wanderung durch heimische Fauna

SENNFELD – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt laden zu einer nächtlichen Wald-Exkursion mit dem angehenden Wildnispädagogen Niklas Gock ein.

Die Wanderung richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung und bietet die Möglichkeit, die Natur intensiv zu erleben, die eigene Wahrnehmung zu schulen und mehr über Waldbaden und Waldtherapie zu erfahren.

Das kostenfreie Angebot findet am Freitag, 21. März 2025, von 18 bis ca. 21 Uhr statt – bei jedem Wetter. Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Hauptstraße 6 (vor der evangelischen Kirche in Sennfeld). Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt der rund 1,5 km entfernten Wanderung.

Mitzubringen sind:

Wetterangepasste Kleidung

Trittfeste Schuhe

Wetterfeste Sitzunterlage

Kleine Taschenlampe

Optional: Getränk und kleine Verpflegung

Anmeldung bis 17. März unter 09721/64645380 oder per E-Mail an offene-hilfen@lh-sw.de.