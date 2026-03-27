Nachwahl im Landkreis Rhön-Grabfeld: Manipulation von Briefwahlunterlagen bestätigt
WÜRZBURG / WÜLFERSHAUSEN A.D. SAALE – Die Regierung von Unterfranken hat eine Nachwahl für den Kreistagswahl-Briefwahlstimmbezirk der Gemeinde Wülfershausen angekündigt. Hintergrund ist der durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt bestätigte Verdacht einer Wahlmanipulation, der sich nach einem Geständnis des Beschuldigten erhärtet hat.
Im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht ist die Regierung von Unterfranken für die Überprüfung der Landrats- und Kreistagswahlen zuständig. Nach Sichtung der betroffenen Unterlagen wurde festgestellt, dass die Unregelmäßigkeiten eine Nachwahl in diesem spezifischen Stimmbezirk unumgänglich machen. Nach aktuellem Ermittlungsstand betrifft die Manipulation ausschließlich die Kreistagswahl; bei der Landratswahl ist derzeit nicht von einer Beeinflussung auszugehen.
Ermittlungen und rechtliche Einordnung
Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hatte bereits am 23. März 2026 über den Verdacht informiert und diesen am 25. März durch neue Erkenntnisse konkretisiert. Das Geständnis des Beschuldigten führte dazu, dass die Integrität der Briefwahlunterlagen in Wülfershausen für die Kreistagswahl des Landkreises Rhön-Grabfeld nicht mehr gewährleistet ist.
-
Zuständigkeit: Während Landratsämter für kommunale Wahlen in kreisangehörigen Gemeinden verantwortlich sind, obliegt die Prüfung der Kreistagswahl der übergeordneten Regierung.
-
Umfang: Die Nachwahl beschränkt sich nach jetzigem Stand auf den Briefwahlstimmbezirk der Gemeinde Wülfershausen a.d. Saale.
Weiteres Vorgehen
Die Regierung von Unterfranken bereitet aktuell die notwendigen Verfahrensschritte für die Durchführung der Nachwahl vor. Genaue Einzelheiten zum organisatorischen Ablauf sowie der konkrete Wahltermin werden zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich bekannt gegeben.
Die rechtlichen Konsequenzen für den Beschuldigten sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!