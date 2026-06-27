Nachwuchs für die Feuerwehr: Elf Anwärter bestehen Zwischenprüfung
SCHWEINFURT – Die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt freut sich über Verstärkung: Elf Anwärter, darunter Mitglieder der Jugendfeuerwehr und zahlreiche Quereinsteiger, haben erfolgreich die Zwischenprüfung der Modularen Truppausbildung (MTA) absolviert.
Ein Lehrgang der Generationen
Besonders bemerkenswert ist die Zusammensetzung der Gruppe: Mit einer Altersspanne von 16 bis 63 Jahren unterstreichen die Teilnehmer, dass ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr unabhängig vom Alter ist. Ein großer Teil der Anwärter wurde zu Jahresbeginn über eine gezielte Social-Media-Kampagne für den aktiven Dienst gewonnen.
Theorie und Praxis erfolgreich gemeistert
In der Prüfung stellten die Teilnehmer ihr Können sowohl theoretisch als auch in verschiedenen praktischen feuerwehrtechnischen Aufgaben unter Beweis. Die Lehrgangsleitung, bestehend aus den Stadtbrandmeistern Michael Spath und Martin Dietz, zeigte sich beeindruckt von der hohen Lernbereitschaft und dem Engagement der Gruppe.
Nächste Schritte
Mit dem Bestehen der Zwischenprüfung ist ein wesentlicher Meilenstein erreicht. Die elf Anwärter sind nun berechtigt, erste Erfahrungen im Einsatzdienst zu sammeln und ihre erlernten Kenntnisse unter Realbedingungen zu vertiefen. In den nächsten zwei Jahren folgt der weitere Ausbildungsabschnitt, der schließlich mit der Abschlussprüfung der Modularen Truppausbildung endet.
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