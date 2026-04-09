Nachwuchsförderung in der Region: FIS verlängert Silber-Sponsoring für die Wissenswerkstatt
SCHWEINFURT – Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH (FIS) setzt ihr Engagement für die technische Bildung junger Menschen fort. Der IT-Spezialist aus Grafenrheinfeld hat die Zusammenarbeit mit dem Wissenswerkstatt Schweinfurt e.V. verlängert und die finanzielle Unterstützung als Silber-Sponsor für das Jahr 2026 zugesichert.
Die feierliche Übergabe der Sponsoring-Urkunde fand am 24. März auf dem FIS Campus statt. Seit 2022 unterstützt das Unternehmen den Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendliche spielerisch für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. In den Räumen der Wissenswerkstatt in Schweinfurt werden Phänomene erlebbar gemacht, um frühzeitig berufliche Perspektiven im technischen Bereich aufzuzeigen.
Praxisnahe Einblicke durch „Meet & Code“
Über die rein finanzielle Förderung hinaus bringt FIS seine Expertise als größter IT-Arbeitgeber Mainfrankens aktiv in das Kursprogramm ein. Ein besonderes Highlight ist das Angebot „Meet & Code“, das bereits seit fünf Jahren fester Bestandteil der Kooperation ist.
In diesem Rahmen konnten bereits über 100 Jugendliche erste Schritte in der Programmiersprache JavaScript unternehmen. Der Kurs ist regelmäßig innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und vermittelt den Teilnehmern einen praxisnahen Einblick in die Welt der Informationstechnologie.
Starker Partner für die Zukunft
Marco Ziegler, Teamleiter für die Ausbildung der Fachinformatiker bei FIS, unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: „Wir sind sehr stolz, mittlerweile ein fester Partner der Wissenswerkstatt zu sein. Neben den Meet & Code Days möchten wir mit unserem Sponsoring auch die restlichen Angebote unterstützen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“
Durch die Fortführung des Sponsorings ist sichergestellt, dass die Wissenswerkstatt ihr vielfältiges Angebot an Kursen und Experimenten auch im kommenden Jahr in vollem Umfang für den Nachwuchs in der Region Schweinfurt anbieten kann.
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