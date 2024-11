Nacktschläger sorgt für größeren Polizeieinsatz

WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Abend des 2. November 2024 gegen 23:30 Uhr kam es in der Wilhelm-Dahl-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war eine psychische Ausnahmesituation eines 34-Jährigen, der zuvor grundlos und unbekleidet einen 62-Jährigen mit einem Rohrstock angegriffen und leicht verletzt hatte.

Nach dem Vorfall begab sich der 34-Jährige zurück in seine Wohnung und warf dort schwere Gegenstände gegen die Fenster. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später ohne Widerstand durch Kräfte der Bereitschaftspolizei festnehmen. Der verletzte 62-Jährige wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus in Würzburg gebracht. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Dank des schnellen Eingreifens der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit.



