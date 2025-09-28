Nächste Bürgersprechstunde für den Landkreis Schweinfurt am 21. Oktober 2025
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die nächste Bürgersprechstunde von Landrat Florian Töpper findet am Dienstag, den 21. Oktober 2025, statt. Bürgerinnen und Bürger haben dann die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit dem Landrat zu besprechen.
Die Sprechstunde wird von 9 bis 11 Uhr in seinem Dienstzimmer im 3. Stock des Landratsamtes Schweinfurt in der Schrammstraße 1 abgehalten. Um den Ablauf besser koordinieren zu können, ist eine Anmeldung bis spätestens 10. Oktober 2025 erforderlich. Interessierte können sich entweder telefonisch unter der Nummer 09721/55-601 oder auch online unter landkreis-schweinfurt.de/termin-buergersprechstunde anmelden. Dabei sollte das zu besprechende Thema kurz angegeben werden.
Die letzte Bürgersprechstunde im Jahr 2025 ist für Donnerstag, den 20. November, von 9 bis 11 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen zur Bürgersprechstunde sind auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde abrufbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!