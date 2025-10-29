Auto IU
Nächste Bürgersprechstunde mit Landrat Florian Töpper am 20. November 2025
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die nächste Bürgersprechstunde von Landrat Florian Töpper findet statt am Donnerstag, den 20. November 2025, von 9:00 bis 11:00 Uhr in seinem Dienstzimmer im 3. Stock des Landratsamtes Schweinfurt, Schrammstraße 1.
Für eine bessere Koordination der Sprechstunde ist eine Anmeldung erforderlich. Diese muss spätestens bis zum 10. November 2025 erfolgen.
Anmeldungsmöglichkeiten:
- Telefonisch: Über das Vorzimmer des Landrats unter 09721/55-601.
- Online: Unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Flandkreis-schweinfurt.de%2Ftermin-buergersprechstunde.
Bei der Anmeldung sollte das zu besprechende Thema kurz angegeben werden.
Die erste Sprechstunde im neuen Jahr 2026 ist für Donnerstag, den 15. Januar 2026, von 14:00 bis 16:00 Uhr vorgesehen.
Weitere Informationen sind unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde abrufbar.
