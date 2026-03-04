Auto IU

Nächste Bürgersprechstunde von Florian Töpper am 25. März 2026

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Nächste Bürgersprechstunde von Florian Töpper am 25. März 2026
Foto: 2fly4
Sparkasse

LKR. SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper lädt am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9 bis 11 Uhr zu seiner nächsten Bürgersprechstunde in das Landratsamt Schweinfurt ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben in dieser Zeit die Gelegenheit, ihre Anliegen im persönlichen Gespräch direkt in seinem Dienstzimmer im 3. Stock vorzubringen.

Für eine bessere Koordination des Termins in der Schrammstraße 1 ist eine vorherige Anmeldung bis spätestens 13. März 2026 notwendig. Du kannst dich entweder telefonisch im Vorzimmer des Landrats unter 09721/55-601 oder ganz bequem online anmelden.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Bitte gib bei der Registrierung kurz an, welches Thema du besprechen möchtest. Weitere Details zum Ablauf findest du auf der Webseite unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026

Mehr

MOTMEX 2026 – Johanniter üben den Ernstfall über weite Strecken

4. März 2026
Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

4. März 2026
Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

4. März 2026
Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

4. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)