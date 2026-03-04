Nächste Bürgersprechstunde von Florian Töpper am 25. März 2026

LKR. SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper lädt am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9 bis 11 Uhr zu seiner nächsten Bürgersprechstunde in das Landratsamt Schweinfurt ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben in dieser Zeit die Gelegenheit, ihre Anliegen im persönlichen Gespräch direkt in seinem Dienstzimmer im 3. Stock vorzubringen.

Für eine bessere Koordination des Termins in der Schrammstraße 1 ist eine vorherige Anmeldung bis spätestens 13. März 2026 notwendig. Du kannst dich entweder telefonisch im Vorzimmer des Landrats unter 09721/55-601 oder ganz bequem online anmelden.

Bitte gib bei der Registrierung kurz an, welches Thema du besprechen möchtest. Weitere Details zum Ablauf findest du auf der Webseite unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde

