Nächste Bürgersprechstunde von Landrat Florian Töpper am 15. Januar 2026

19. Dezember 2025Letztes Update 19. Dezember 2025
LANDKREIS-SCHWEINFURT – Die nächste Bürgersprechstunde von Landrat Florian Töpper findet statt am Donnerstag, 15. Januar 2026, in der Zeit von 14 – 16 Uhr, in seinem Dienstzimmer im 3. Stock im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt.

Anmeldung auch online möglich

Um den Ablauf der Sprechstunde besser koordinieren zu können, ist eine Anmeldung bis spätestens 5. Januar 2026 erforderlich. Die Anmeldung ist möglich über das Vorzimmer des Landrats unter der Telefonnummer 09721/55-601 oder auch online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Flandkreis-schweinfurt.de%2Ftermin-buergersprechstunde. Dabei sollte das zu besprechende Thema kurz angegeben werden.

Die nächste Sprechstunde ist vorgesehen am Dienstag, 17. Februar 2026, von 9 – 11 Uhr.

Weitere Informationen zur Bürgersprechstunde finden Bürgerinnen und Bürger unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde.

