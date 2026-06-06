Nächster Coup für die Defensive: Jan Mottl wechselt zum 1. FC Schweinfurt 1905
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 stellt sich auf der Torhüterposition für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern komplett neu auf. Mit dem 21-jährigen Jan Mottl ist den „Schnüdeln“ die nächste hochkarätige Verpflichtung gelungen. Der junge Keeper kommt vom direkten Ligakonkurrenten SpVgg Ansbach an den Main und bringt wertvolle NLZ-Erfahrung mit.
Mottl genoss seine fußballerische Grundausbildung im hochgelobten Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth, ehe er im Herrenbereich für Ansbach auflief. Bislang stehen für das Torwart-Talent 13 Einsätze in der Regionalliga Bayern zu Buche.
Ein hungriger Keeper für den Schweinfurter Weg
Für FC-05-Cheftrainer Jan Gernlein passt der Neuzugang perfekt in das sportliche Konzept des Vereins, auf junge und entwicklungsfähige Akteure zu setzen:
„Mit Jan bekommen wir einen Torhüter, der bei Fürth und Ansbach bereits gezeigt hat, dass er performen kann. Er ist ein junger Torwart, der sich entwickeln will und hungrig war, diese Aufgabe mit uns anzugehen. Wir freuen uns, dass er direkt überzeugt von der Sache war.“
Auch Kaderplaner Jürgen Hein schlägt in die gleiche Kerbe und betont vor allem den Charakter des Neuzugangs. Mottl sei ein „motivierter und ehrgeiziger junger Keeper, der zudem als Typ perfekt zu uns passt“.
Vorfreude auf Tradition und Fans
Der 21-Jährige musste bei der Anfrage aus Schweinfurt nicht lange zögern und brennt bereits auf seinen ersten Einsatz im grün-weißen Trikot.
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Große Motivation: „Ich freue mich riesig, ein Teil der Schnüdelfamilie zu werden“, so Jan Mottl zu seinem Wechsel.
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Respekt vor der Historie: Für den Keeper ist der FC 05 ein absoluter „Verein mit einer großen Tradition und tollen Fans“.
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Startschuss: Er könne es kaum erwarten, das gesamte Team sowie das Umfeld kennenzulernen, und blicke der neuen sportlichen Herausforderung mit großer Vorfreude entgegen.
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