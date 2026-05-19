Nächtlicher Schock in Schweinfurt: 29-Jährige überrascht Einbrecher-Trio in der Garage
SCHWEINFURT – Eine mutige Reaktion einer 29-jährigen Frau hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Einbruch im Schweinfurter Stadtgebiet vereitelt. Die Bewohnerin eines Hauses in der Deutschfelderstraße überraschte drei Kriminelle auf frischer Tat und schlug sie in die Flucht. Die Kriminalpolizei hat eine Großfahndung eingeleitet und sucht dringend Zeugen.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag (18. Mai 2026) gegen 02:00 Uhr morgens.
Heller Schrei vertreibt die Täter
Die 29-jährige Frau wachte mitten in der Nacht zufällig auf und bemerkte durch das Fenster, dass in der Garage des Anwesens ungewöhnlicherweise Licht brannte. Bei genauerem Hinsehen stellte sie fest, dass das Garagentor offenstand und sich drei fremde Gestalten darin zu schaffen machten.
Die junge Frau reagierte geistesgegenwärtig und stieß einen lauten Schrei aus. Durch den Lärm wurden nicht nur die weiteren schlafenden Bewohner des Hauses sofort wach, auch die drei Ertappten verloren die Nerven. Das Trio brach das Vorhaben augenblicklich ab und ergriff ohne Beute die Flucht in die Dunkelheit.
Großfahndung mit Polizeihunden verläuft ergebnislos
Die sofort über den Notruf alarmierte Schweinfurter Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung im betroffenen Wohngebiet und den angrenzenden Straßenzügen ein. Bei der nächtlichen Suche nach den drei flüchtigen Männern wurden auch mehrere Diensthunde eingesetzt, um mögliche Fährten aufzunehmen. Trotz des schnellen und intensiven Einsatzes der Sucheinheiten gelang den Tätern unerkannt die Flucht.
Kripo übernimmt Ermittlungen und bittet um Mithilfe
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort übernommen und die Spuren gesichert. Da die Deutschfelderstraße in einem Wohngebiet liegt, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohnern oder Passanten im Vorfeld oder während der Flucht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.
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Hinweise an: Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt
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Telefon: 09721/202-1688
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