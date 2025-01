Nahverkehr Mainfranken: Staatsminister Bernreiter übergibt Förderbescheid

STRAHLUNGEN – Gestern fand in der Günter-Burger-Halle ein Festakt statt, bei dem Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter den Förderbescheid für den neuen Verkehrsverbund Nahverkehr Mainfranken (NVM) übergab. Der Freistaat Bayern unterstützt die Errichtung des drittgrößten Verkehrsverbundes im Bundesland mit bis zu 3,2 Millionen Euro.

Verkehrsminister Bernreiter erklärte: „Die bessere Vernetzung der Städte und Landkreise in Mainfranken hat für den Freistaat hohe Priorität. Unser Ziel ist es, flächendeckende Verkehrsverbünde zu schaffen, die Tarifsysteme zu vereinfachen und den Zugang zum ÖPNV zu erleichtern.“

Erweiterung des Verbundgebietes

Der NVM nahm am 01.01.2025 seinen Betrieb auf und löste den bisherigen Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) ab. Während der VVM nur Würzburg und die Landkreise Kitzingen sowie Main-Spessart abdeckte, umfasst der NVM nun auch die Stadt und den Landkreis Schweinfurt sowie die Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge. Damit profitieren knapp eine Million Bürgerinnen und Bürger von einem einheitlichen ÖPNV-Netz in Mainfranken.

Christopher Alm, Geschäftsführer des NVM, betonte: „Die Verwirklichung eines großen Verkehrsverbundes steigert die Attraktivität des ÖPNV in unserer Region erheblich. Mein Dank gilt dem Freistaat Bayern für die großzügige finanzielle Unterstützung.“

Einheitliches Tarifsystem und innovative Angebote

Unter dem Motto „Ein Netz. Ein Ticket. Ein Tarif.“ vereinfacht der NVM den Nahverkehr durch ein einheitliches Tarifsystem. Mit nur einem Ticket können Fahrgäste alle Verkehrsmittel im gesamten Verbundgebiet nutzen. Fahrkarten sind auch bequem digital über die NVM-Tickets-App erhältlich. Zudem fungiert der NVM als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um den Nahverkehr.

In den ersten neun Monaten bietet der NVM ein besonderes Angebot: Das Mainfranken-Ticket kostet nur 9 Euro für Einzelpersonen bzw. 27 Euro für Gruppen und ermöglicht unbegrenzte Fahrten an einem Tag bis drei Uhr des Folgetages. Dieses Aktionstagesticket soll den Einstieg in das neue System erleichtern und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger vom ÖPNV überzeugen.