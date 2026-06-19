Namrud Embaye wechselt zu den Würzburger Kickers
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers verstärken sich für die kommende Drittliga-Saison mit Namrud Embaye. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom FV Illertissen an den Dallenberg.
Profil und bisheriger Werdegang
Namrud Embaye ist für das defensive Mittelfeld vorgesehen. Der Deutsch-Eritreer bringt bereits umfassende Erfahrung aus der Regionalliga mit. Seine bisherigen Stationen umfassen unter anderem:
-
FV Illertissen
-
TSV Schott Mainz
-
FC Teutonia 05 Ottensen
-
Nachwuchsausbildung: SV Darmstadt 98 und Kickers Offenbach
Zusätzlich zu seiner Erfahrung im Herrenfußball war Embaye bereits für die Nationalmannschaft Eritreas international im Einsatz.
Stimmen zur Verpflichtung
Kickers-Cheftrainer Michael Schiele zeigte sich sehr erfreut über den Neuzugang: „Namrud vereint körperliche Präsenz, Spielintelligenz und eine hohe Laufbereitschaft. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus dem Herrenbereich mit und passt hervorragend in unser Anforderungsprofil.“
Der Spieler selbst blickt positiv auf seinen Wechsel: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, meinen Teil zum Erfolg beizutragen und gemeinsam mit den Fans eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga zu spielen.“
In Würzburg soll Embaye nun den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen und das Team bei den anstehenden Aufgaben in der 3. Liga unterstützen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!