Nassfutter mit Blaukorngift ausgelegt – Schäferhund in Tierklinik – Zeugen gesucht

MÖMBRIS, OT BRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG – Im Laufe des Freitagvormittages wurde in einem Garten in der Hemsbacher Straße ein Giftköder ausgelegt. Der Hund der Bewohnerin hat das Gift gefressen und befindet sich in tierärztlicher Behandlung.

Das mit Blaukorngift versehene Nassfutter in einer Plastiktüte muss zwischen 06:30 Uhr und 10:00 Uhr in den Garten gelangt sein. Der Schäferhund der Anwohnerin fraß das Futter und wird nun in einer Tierklinik behandelt.

Eine Diensthundeführerin der Aschaffenburger Zentralen Einsatzdienste hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.