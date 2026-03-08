Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf
WÜRZBURG UND AACHEN – Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Patrick Meybohm vom Uniklinikum Würzburg und Univ.-Prof. Dr. Carina Benstöm von der Uniklinik RWTH Aachen startet ein bundesweites Forschungsnetzwerk an allen 37 deutschen Universitätskliniken.
Ziel des Projekts ist es, durch eine standortübergreifende Infrastruktur belastbare Evidenz für intensivmedizinische Therapien zu schaffen und die Versorgung schwerkranker Patienten nachhaltig zu verbessern.
Das Vorhaben ist Teil des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) und soll Forschungsprozesse bündeln, um zentrale klinische Fragestellungen, die bislang oft auf Erfahrungswerten beruhen, systematisch zu untersuchen. Durch die dauerhafte Verankerung dieser Struktur wird zudem die Krisenfestigkeit des Gesundheitssystems gestärkt, sodass in zukünftigen Notsituationen schnell evidenzbasierte Entscheidungen getroffen werden können.
Das Netzwerk identifiziert gezielt Versorgungslücken auf Basis standardisierter Daten und setzt koordinierte Studien für alle Altersgruppen um.
