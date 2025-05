Natur genießen: Neue Wohnmobilstellplätze am Ellertshäuser See

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – Oberhalb des Ellertshäuser Sees hat ein neuer Wohnmobilstellplatz mit 16 Stellplätzen eröffnet und bietet Campern ab Mai 2025 ideale Bedingungen für einen naturnahen Aufenthalt.

Der neue Stellplatz ergänzt den bereits bestehenden Campingplatz und wird von der Ellertshäuser See GmbH betrieben. Er ist ausschließlich für Wohnmobile konzipiert und kann jederzeit angefahren werden. Das Einchecken erfolgt unkompliziert per Kartenzahlung an einem Parkticketautomaten. An den Versorgungssäulen können Strom, Frisch- und Grauwasser sowie WLAN und Müllentsorgung hinzugebucht werden.

Der Ellertshäuser See, Unterfrankens größter See, bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten für Natur- und Aktivurlauber. Wasserratten kommen beim Baden, Segeln und Tretbootfahren auf ihre Kosten. Für Familien gibt es einen Wasserabenteuerspielplatz, ein Beachvolleyballfeld, einen Sandstrand und eine große Liegewiese. Die Gaststätte TwoSeasons mit Biergarten und ein Kiosk mit Seeterrasse laden zur Einkehr ein.

Die malerische Umgebung des Sees eignet sich hervorragend zum Wandern und Radfahren. Der 20 Kilometer lange „Ellisee-Gravel“ ist sowohl für Gravel- als auch für E-Bikes und Tourenräder geeignet. Der rund 10 Kilometer lange „Bachweg Ellertshäuser See“ führt entlang idyllischer Bäche und besticht durch seine einzigartige Flora und Fauna.

Weitere Informationen zum Wohnmobilstellplatz und den Freizeitmöglichkeiten am Ellertshäuser See finden Sie unter:

hassberge-tourismus.de/erleben/camping-vanlife/wohnmobil