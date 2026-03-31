Naturabenteuer pur: Erlebnisreicher Wandertag des BRK-Waldkindergartens Üchtelhausen
ÜCHTELHAUSEN – Ein geplanter Bärlauch-Ausflug verwandelte sich für die Kinder des BRK-Waldkindergartens Üchtelhausen in eine spannende Entdeckungsreise durch die heimische Natur. Die Gruppe startete ihre Wanderung am Spielplatz in Gochsheim und kehrte nach einem Tag voller kleiner und großer Abenteuer mit vielen neuen Eindrücken zurück.
Die Tour führte die Kinder zunächst zum „Kinderhexenhaus“, wo die erste Rast eingelegt wurde. Frisch gestärkt machten sich die kleinen Entdecker auf die Suche nach den ersten Bärlauchpflanzen der Saison. Mit großer Begeisterung wurden eigene Vorräte in kleinen Dosen gesammelt, wobei die Kinder spielerisch lernten, die Pflanzen sicher zu identifizieren und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu pflegen.
Von Schneckenhäusern bis zum Schloss Mainberg
Der weitere Weg in Richtung Schonunger Bucht war gesäumt von kleinen Schätzen: Neben zahlreichen leeren Schneckenhäusern fanden die Kinder auch Muscheln an einem der Seen, die stolz als Andenken eingepackt wurden. Besonders der Anblick des vielen Wassers an der Bucht regte die Fantasie der Kinder an – so wurden Fragen nach Haien oder Kraken diskutiert und gemeinsam geklärt, welche Tiere tatsächlich in der Region heimisch sind.
Auf dem Rückweg bot sich von einer Aussichtsplattform zudem ein herrlicher Blick auf das Schloss Mainberg. Die kindliche Spontaneität sorgte dabei für Erheiterung, als die Idee aufkam, das historische Gebäude einfach zu erwerben. Ein unvorhergesehenes Highlight rundete den Ausflug kurz vor dem Ziel ab: Zwei Jugendliche auf Ponys kreuzten den Weg, was den Kindern eine seltene Begegnung und die Möglichkeit zum vorsichtigen Streicheln der Tiere bot.
Pädagogischer Wert der Naturerfahrung
Für das Team des Waldkindergartens war der Tag ein erneuter Beleg für die Wirksamkeit ihres Konzepts. Kita-Leiterin Anna Denner betonte: „Solche Tage zeigen, wie wertvoll Naturerfahrungen für Kinder sind. Sie entdecken, staunen, lernen – und wachsen dabei über sich hinaus.“ Auch Träger Thomas Lindörfer unterstrich die Bedeutung der pädagogischen Arbeit: „Ein Ausflug wie dieser macht sichtbar, wie lebendig und wertvoll unser Konzept ist, das Kinder stärkt und ihnen wichtige Kompetenzen fürs Leben vermittelt.“
Der erlebnisreiche Wandertag fand schließlich seinen Ausklang zurück am Gochsheimer Spielplatz, wo die Kinder den Tag mit ausgiebigem Spiel Revue passieren ließen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!