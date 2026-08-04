Naturnahe Gärten ausgezeichnet – Kreisverband würdigt Engagement für Artenvielfalt in den Haßbergen

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge hat bereits zum zehnten Mal naturnahe Gärten mit der Auszeichnung „Natur im Garten“ geehrt. Insgesamt 13 Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer erhielten in diesem Jahr die Plakette für ihr ökologisches Engagement.

Seit Einführung der Auszeichnung wurden bereits mehr als 160 Gärten im Landkreis Haßberge prämiert. „Naturnahe Gärten sind nicht nur sehenswert, sondern besitzen auch einen besonderen Vorbildcharakter für andere Gartenbesitzer“, betonte der Vorsitzende des Kreisverbandes, Wilhelm Schneider.

Ausgezeichnet werden Gärten, die mit standortgerechten und robusten Pflanzen, einer ökologischen Bewirtschaftung, Kompostwirtschaft sowie heimischen Materialien wie Holz, Sandstein oder Muschelkalk gestaltet sind.

Mit Blick auf den Klimawandel hob Schneider die Bedeutung naturnaher Gärten hervor. Diese schonten Ressourcen, reduzierten den Wasserverbrauch und böten gleichzeitig wertvolle Lebensräume für Tiere. Viele Teilnehmer sammeln Regenwasser in Zisternen, IBC-Containern oder Regentonnen und schützen ihre Beete durch Mulchen mit Rasenschnitt, Stroh oder Schafswolle vor dem Austrocknen. Außerdem bleiben bewusst Bereiche im Garten der Natur überlassen.

Die Bewertung der Gärten übernahm eine Fachkommission aus den Kreisfachberatern Guntram Ulsamer und Johannes Bayer, Mitgliedern des Kreisverbandes sowie Vertretern des Bund Naturschutz. Eine Bilderpräsentation zeigte die große Bandbreite der ausgezeichneten Gärten – vom Familien- und Selbstversorgergarten bis hin zu naturnah gestalteten Flächen mit Blumenwiesen, Gartenteich, Käferkeller, Sandarium und Benjeshecken.

Alle ausgezeichneten Gartenbesitzer erhielten eine handgefertigte Plakette für ihren Garten.

Wer an der Wettbewerbsrunde 2027 teilnehmen möchte, kann sich bereits jetzt über die Geschäftsstelle des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Haßberge anmelden.