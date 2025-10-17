Naturparkschule Hofheim presst eigenen Apfelsaft
HOFHEIM – Die 5. und 6. Klassen der Mittelschule Hofheim nutzten die ertragreiche Apfelernte, um auf der schuleigenen Obstwiese praktische Erfahrungen zu sammeln. Bei der Ernte- und Saftaktion, die Natur, Praxis und Gemeinschaft miteinander verband, unterstützte die Musikgruppe der 9. Klassen die 5b beim Aufsammeln des Fallobstes. Anschließend wurden die reifen Äpfel von den Bäumen gepflückt, wobei Teamarbeit gefragt war, um die Ernte in Jutesäcke zu füllen.
Nach der erfolgreichen Ernte begann die Verarbeitung: Die Äpfel wurden geviertelt, in einer Obstmühle zu Maische zerkleinert und schließlich in der Obstpresse zu Saft gepresst – tatkräftig unterstützt von Hausmeister Herrn Walter. Der frisch gepresste Apfelsaft fand großen Anklang bei den jungen Erntehelfern, die das Ergebnis einstimmig als „Sehr lecker und gesund!“ beurteilten.
Als Naturparkschule erkundeten die beiden 5. Klassen im Rahmen ihres Streuobstprojektes zusätzlich zwei Streuobstwiesen in der Nähe von Hofheim, um deren Bedeutung als Lebensraum kennenzulernen. Dabei wurden die Lehrkräfte fachkundig von Naturparkranger Arno Ludwig und FÖJlerin Lisa Flachsenberger unterstützt.
