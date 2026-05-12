Naturwunder vor der Haustür: Rund 60 Teilnehmer erkunden die Wässernach
HASSFURT – Dass man nicht weit reisen muss, um „große Wunder“ zu erleben, bewies der dritte bayernweite Heimat-Erlebnistag in Haßfurt. Unter der fachkundigen Leitung von Bernd und Angela Reinhard begaben sich rund 60 Naturbegeisterte auf eine Spurensuche entlang der Wässernach.
Die dreistündige Wanderung bot eine faszinierende Mischung aus Geologie, Botanik und Regionalgeschichte, ganz nach dem Motto: „Nur wo du mit den Füßen warst, bist du wirklich gewesen.“
Ein Bach, der Verstecken spielt
Das Landschaftsschutzgebiet der Wässernach erstreckt sich über zehn Kilometer von der Quelle bei Reichmannshausen bis kurz vor die Mainmündung. Eine Besonderheit des Gewässers ist sein „Verschwinden“: In Trockenperioden fließt das Wasser unterirdisch im Schotterbett weiter, um an anderer Stelle plötzlich wieder an der Oberfläche aufzutauchen.
Sagenumwobenes Schwedenloch und Mineralwasser
Ein Höhepunkt der Tour war das „Schwedenloch“. Der dortige Quelltopf wird von einem tief unterirdischen Mineralwasserstrom gespeist, der sich von Bad Kissingen bis Knetzgau zieht. Sichtbar wird dies durch ständig aufsteigende Kohlensäureblasen.
Der Name der Quelle geht auf eine düstere Sage zurück: Um 1630 sollen schwedische Soldaten nach einem Überfall durch Wülflinger Bauern auf der Flucht im Quellsumpf ertrunken sein.
Geschichte im Gelände: Von Notabwürfen und Vogelkonzerten
Abseits der Sagenwelt gab es auch handfeste Zeitgeschichte zu entdecken. Die kleinen Seen hinter dem Sportplatz sind keine natürlichen Gewässer, sondern Zeugen des Zweiten Weltkriegs. Sie entstanden durch Notabwürfe von Bomben, die Flugzeuge nach Angriffen auf Schweinfurt unter deutschem Beschuss fallen ließen, um für den Rückflug leichter zu werden.
Die Wandergruppe, die unterwegs von einem „Vielstimmigen Vogelkonzert“ und blühenden Wiesen begleitet wurde, zeigte sich begeistert von der Mischung aus Naturerlebnis und fundiertem Hintergrundwissen. Nach drei Stunden kehrten die Teilnehmer mit vielen neuen Eindrücken zum Ausgangspunkt zurück – in der Hoffnung auf eine baldige Wiederholung dieses Angebots.
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