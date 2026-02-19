Nervenstark! BMA365 Bamberg Baskets gewinnen Overtime-Krimi in Rostock
SCHWEINFURT – In einer packenden Begegnung des 21. Spieltags der easyCredit Basketball Bundesliga haben die BMA365 Bamberg Baskets am Mittwochabend mit 88:86 nach Verlängerung bei den Rostock Seawolves triumphiert. Vor 3.841 Zuschauern in der Rostocker StadtHalle bewies die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel in der entscheidenden Phase kühle Nerven und drehte einen knappen Rückstand aus der regulären Spielzeit.
Die Gastgeber aus Rostock konnten die ersten drei Viertel jeweils mit einem Punkt Vorsprung für sich entscheiden (43:41 zur Halbzeit), doch die Bamberger kämpften sich im Schlussabschnitt zurück und erzwangen beim Stand von 72:72 die Overtime. In der Verlängerung ließen sie die Seawolves nicht mehr in Führung gehen. Während TJ Crockett für Rostock mit 25 Punkten glänzte, überzeugten bei Bamberg alle Starter mit zweistelligen Punktwerten: Watson (19), Demonia (18), Williams (15), Onu (12) und Balint (11). Dieser Sieg dient den Bambergern als gelungene Generalprobe für das anstehende Pokal-Halbfinale am kommenden Samstag in München.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!