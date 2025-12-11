Neu gewähltes Präsidium beim FC Würzburger Kickers e. V.
WÜRZBURG – Bei der Mitglieder- und Delegiertenversammlung des FC Würzburger Kickers e.V. am 9. Dezember 2025 wurde das Präsidium des Vereins neu gewählt. Präsident Michael Grieger wurde für eine weitere Amtszeit bestätigt. Als neue Vizepräsidenten wurden Dr. Matthias Eichler und André Herber mit großer Mehrheit gewählt.
Die bisherigen Vizepräsidenten Lars Krakat und Felix Bode traten aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Der Aufsichtsrat schlug daraufhin Dr. Matthias Eichler und André Herber vor, die von den 41 anwesenden Delegierten in einer Blockabstimmung mit 38 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen gewählt wurden.
Das neue Präsidium
-
Präsident: Michael Grieger (seit Juli 2021 im Amt, wiedergewählt)
-
Vizepräsident: Dr. Matthias Eichler (Jahrgang 1988, Zahnarzt, seit drei Jahren im Aufsichtsrat, ehemaliger Kickers-Spieler)
-
Vizepräsident: André Herber (Jahrgang 1978, Vorstandsvorsitzender der FC Würzburger Kickers AG, ehemaliger Kickers-Jugendspieler, wichtiges Bindeglied zwischen AG und e.V.)
Präsident Michael Grieger betonte, dass er sich trotz sportlich herausfordernder Phasen für eine erneute Kandidatur entschieden habe, um Kontinuität zu wahren. Das klare sportliche Ziel sei es, „die Würzburger Kickers nachhaltig in Liga 3 zurückzuführen und uns dort dauerhaft zu etablieren.“
Der Verein dankte den scheidenden Vizepräsidenten Lars Krakat und Felix Bode für ihren Einsatz.
