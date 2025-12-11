Auto IU

Neu gewähltes Präsidium beim FC Würzburger Kickers e. V.

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Foto: FC Würzburger Kickers
Sparkasse

WÜRZBURG – Bei der Mitglieder- und Delegiertenversammlung des FC Würzburger Kickers e.V. am 9. Dezember 2025 wurde das Präsidium des Vereins neu gewählt. Präsident Michael Grieger wurde für eine weitere Amtszeit bestätigt. Als neue Vizepräsidenten wurden Dr. Matthias Eichler und André Herber mit großer Mehrheit gewählt.

Die bisherigen Vizepräsidenten Lars Krakat und Felix Bode traten aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Der Aufsichtsrat schlug daraufhin Dr. Matthias Eichler und André Herber vor, die von den 41 anwesenden Delegierten in einer Blockabstimmung mit 38 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen gewählt wurden.

Das neue Präsidium

Präsident Michael Grieger betonte, dass er sich trotz sportlich herausfordernder Phasen für eine erneute Kandidatur entschieden habe, um Kontinuität zu wahren. Das klare sportliche Ziel sei es, „die Würzburger Kickers nachhaltig in Liga 3 zurückzuführen und uns dort dauerhaft zu etablieren.“

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Der Verein dankte den scheidenden Vizepräsidenten Lars Krakat und Felix Bode für ihren Einsatz.

Dein Ding
Mobilität im Landkreis Schweinfurt

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)