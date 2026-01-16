Neu im Landkreis Schweinfurt: Die digitale Ehrenamtskarte mit vielen Vorteilen
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Bayerische Ehrenamtskarte kann ab sofort im Landkreis Schweinfurt auch digital über die kostenlose App „Ehrenamtskarte Bayern“ beantragt werden. Rund 4.000 engagierte Bürgerinnen und Bürger nutzen das Angebot bereits, um bayernweit von zahlreichen Vergünstigungen zu profitieren. Das Team der Servicestelle Ehrenamt im Landratsamt prüft die Anträge und verschickt nach erfolgreicher Validierung einen QR-Code zur Aktivierung auf dem Smartphone.
Wer bereits im Besitz einer physischen Karte ist, kann den erforderlichen QR-Code für die digitale Version einfach per E-Mail an ehrenamt@lrasw.de anfordern. Die Voraussetzungen für den Erhalt bleiben unverändert: Antragsteller müssen sich seit mindestens zwei Jahren für mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich engagieren. Auch Sammelanträge durch Vereine und Organisationen sind weiterhin möglich, um den Prozess für viele Mitglieder gleichzeitig zu erleichtern.
Die zugehörige App dient nicht nur der Verwaltung der Karte, sondern zeigt auch alle Akzeptanzpartner in der Region und ganz Bayern an. Unternehmen, Vereine oder öffentliche Einrichtungen im Landkreis Schweinfurt haben jederzeit die Möglichkeit, sich als Partner registrieren zu lassen und individuelle Rabatte oder Zusatzleistungen anzubieten. Dies fördert nicht nur die Anerkennungskultur für das Ehrenamt, sondern bietet den Partnern auch eine Plattform zur Vernetzung und Erschließung neuer Kundenkreise.
