Neubau der Wertstoff-Annahmestelle in Schonungen: Spatenstich am Tiefen Graben
SCHONUNGEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt erweitert sein Entsorgungsnetz und investiert rund eine Million Euro in eine neue Wertstoff-Annahmestelle in Schonungen. Mit dem offiziellen Spatenstich am Tiefen Graben haben die Bauarbeiten für das Projekt begonnen, das eine ortsnahe und umweltgerechte Abfallentsorgung sicherstellen soll.
Auf einer Gesamtfläche von 1.600 m² entsteht in den kommenden Monaten eine moderne Einrichtung für Abfälle in haushaltsüblichen Mengen. Insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger im nordöstlichen Landkreis verkürzt die neue Stelle die Anfahrtswege erheblich, da künftig der Weg zum Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle entfällt. Landrat Florian Töpper und Bürgermeister Stefan Rottmann betonten beim Baubeginn die Bedeutung des Vorhabens für den Umwelt- und Klimaschutz.
Die wichtigsten Eckdaten zum Bauprojekt:
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Standort: Tiefer Graben, Schonungen.
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Leistungsspektrum: Annahme von stofflich verwertbaren Abfällen wie Elektrogeräten, Kunststoffen, Altmetall, Altpapier und Druckerpatronen.
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Zielsetzung: Hochwertiges Recycling durch sortenreine Erfassung und verbesserter Service durch Kundennähe.
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Kooperation: Der Betrieb erfolgt zukünftig in enger Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Schonungen.
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Zeitplan: Die Fertigstellung der Anlage ist für Ende 2026 geplant.
Mit dieser Investition stärkt der Landkreis Schweinfurt die Infrastruktur der Abfallwirtschaft und fördert die Kreislaufwirtschaft in der Region. Die Bauausführung übernimmt die Firma FK Straßen- und Pflasterbau aus Knetzgau.
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