Neubau des Parkhauses am Leopoldina-Krankenhaus startet
SCHWEINFURT – Mitte März beginnt am Leopoldina-Krankenhaus die eigentliche Bauphase für das neue Parkhaus, nachdem die Vorbereitungen in der Baugrube erfolgreich abgeschlossen wurden. Der symbolische Spateneinstich für das Projekt, das rund 360 Stellplätze direkt am Klinikstandort schaffen wird, findet bereits am 2. März statt.
In enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung wurde die Planung dahingehend angepasst, dass alle Parkflächen nun innerhalb des Gebäudes untergebracht werden. Um die ursprünglich auf Freiflächen vorgesehenen Plätze zu integrieren, wurde das Parkhaus um ein Geschoss mit zwei Halbebenen ergänzt. Diese kompakte Bauweise schont den wertvollen Baumbestand an der Nord-Ostseite des Geländes und verbessert die Lärmsituation für die Anwohner, da die Fahrzeugbewegungen nach innen verlagert werden.
Das neue Gebäude wird durch eine naturnah gestaltete Fassade und ein begrüntes Dach optisch aufgewertet und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Ein weiterer Vorteil der überarbeiteten Planung ist die optimierte Verkehrsführung: Die Schrankenanlage kann nun so nah an der Einfahrt platziert werden, dass kein Rückstau auf die Hennebergstraße zu befürchten ist.
Trotz der planerischen Änderungen wird das Ziel verfolgt, das Parkhaus bereits Ende 2026 in Betrieb zu nehmen. Durch die effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Krankenhaus, der Stadt und dem Bauunternehmen Goldbeck liegt das Projekt gut im Zeitplan, um die Parknot für Patienten, Besucher und Mitarbeiter zeitnah zu lindern.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!