Neue Auszubildende starten im TeamLRASW

Neue Auszubildende starten im Team
LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Landratsamt Schweinfurt hat acht neue Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger begrüßt. Landrat Florian Töpper hieß die Auszubildenden und Anwärterinnen und Anwärter willkommen, die sich in den kommenden Jahren in den Bereichen Verwaltung, IT und Umwelttechnologie für die Region einsetzen werden.
Landrat Florian Töpper betonte bei der Begrüßung: „Wir alle freuen uns sehr, dass wir Sie für unser Haus gewinnen konnten. Sie haben sich für einen vielfältigen und spannenden Beruf entschieden. Bei uns arbeiten Sie mit und für die Menschen im gesamten Landkreis Schweinfurt.“ Der erste Tag startete für die neuen Mitarbeiter mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend konnten sie sich bei einem Ausflug ins Kletterzentrum kennenlernen.
Die Berufsstarter waren sich einig, dass sie ihren Beitrag für die Allgemeinheit und die Region leisten möchten. Neben dem guten Arbeitsklima und der freundlichen Atmosphäre waren auch die große Themenvielfalt, die Nähe zum Wohnort sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Weiterbildungsmöglichkeiten ausschlaggebend für ihre Entscheidung.
Die Berufsstarter verteilen sich auf verschiedene Ausbildungsbereiche: Felicia Hau, Simon Kraus und Lena Pfeuffer beginnen ihre dreijährige Ausbildung zur bzw. zum Verwaltungsfachangestellten. Simon Stahl und Christina Sunar absolvieren den zweijährigen Vorbereitungsdienst zur Verwaltungswirtin bzw. zum Verwaltungswirt. Jonas Bischof wird zum Fachinformatiker ausgebildet. Kristin Grüner startet als Umwelttechnologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Sophie Schäd beginnt zum 1. Oktober ihr dreijähriges Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin.
