Neue Banner am Mainufer Würzburg sollen für mehr Rücksicht sorgen

WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg hat zur Freiluftsaison 2026 gemeinsam mit dem Team „Miteinander leben & feiern – Allparteiliches Konfliktmanagement“ neue Informationsbanner am Sanderauer Mainufer aufgestellt. Weitere Hinweisschilder entlang stark genutzter Wege durch angrenzende Wohngebiete erinnern an die Einhaltung der Nachtruhe.

Die Maßnahmen sollen Besucherinnen und Besucher für ein rücksichtsvolles Verhalten sensibilisieren und das Miteinander von Feiernden, Erholungssuchenden und Anwohnerinnen und Anwohnern unterstützen.

Das Sanderauer Mainufer gehört zu den beliebten Aufenthaltsorten in Würzburg. Besonders an warmen Sommerabenden werden die Grünflächen am Main zum Entspannen, Grillen und Treffen mit Freunden genutzt. Gleichzeitig grenzen die Uferbereiche unmittelbar an Wohngebiete, deren Bewohnerinnen und Bewohner vor allem in den Abend- und Nachtstunden auf Ruhe angewiesen sind.

Die neuen zweisprachigen Banner informieren über die wichtigsten Regelungen am Mainufer. Dazu zählen die allgemeine Nachtruhe ab 22 Uhr, das Verbot von Musikanlagen im vorderen Bereich des Mainufers ab 22 Uhr sowie das Veranstaltungsverbot nach der Grünanlagensatzung.

Außerdem wird auf die richtige Entsorgung von Abfällen, die Vermeidung von Glasscherben, die Nutzung öffentlicher Toiletten und einen möglichst leisen Heimweg durch Wohngebiete hingewiesen.

Die zusätzlichen Schilder richten sich insbesondere an Menschen, die das Mainufer oder andere Treffpunkte in der Innenstadt verlassen und auf dem Heimweg Wohngebiete passieren. Die Stadt weist darauf hin, dass Gespräche, Rufe oder Musik in den Nachtstunden häufig weiter wahrgenommen werden, als vielen bewusst ist.

Die Maßnahmen sind Teil des städtischen Gesamtkonzepts „Nachtleben in Würzburg – sicherer und konfliktfreier machen!“, das der Stadtrat 2022 beschlossen hat. Im Rahmen dieses Konzepts arbeitet die Stadt Würzburg weiterhin mit dem Team „Miteinander leben & feiern – Allparteiliches Konfliktmanagement in Würzburg“ zusammen.