Neue Beratungsstunden für sehbeeinträchtigte Menschen im Landratsamt
STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab dem 25. März bietet der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. (BBSB) immer am letzten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr eine spezialisierte Sprechstunde in den Räumen des Landratsamts in der Schrammstraße 1 an. Diese neue Initiative der GesundheitsregionPlus soll Betroffenen und ihren Angehörigen direkt vor Ort dabei helfen, ein selbstbestimmtes Leben trotz Sehbeeinträchtigung zu führen.
Unter dem Leitspruch „Probleme mit dem Sehen – wir sind für Sie da!“ bietet die Beratungsstelle „Blickpunkt Auge“ fachkundige Unterstützung bei nachlassender Sehkraft oder Augenerkrankungen. Landrat Florian Töpper betont die Bedeutung dieses wohnortnahen Angebots, das die Interessen der rund 100.000 blinden und sehbehinderten Menschen in Bayern vertritt und ihnen wichtige Hilfestellungen für den Alltag gibt.
Bereits eine Woche vor dem regulären Start findet am Mittwoch, den 18. März, von 10 bis 12 Uhr eine Eröffnungsveranstaltung im Landratsamt statt. Dort stehen Berater Martin Weber und Bezirksgruppenleiterin Christine Thaler für erste Gespräche bereit. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, diesen Termin wahrzunehmen, um das Angebot und die Ansprechpartner kennenzulernen.
Um eine bessere Planung der Auftaktveranstaltung zu ermöglichen, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Du kannst dich hierfür per E-Mail an gesundheitsregion@lrasw.de oder telefonisch unter der Nummer 09721/55-724 anmelden. Nutze diese Gelegenheit, um dich umfassend über die Unterstützungsmöglichkeiten bei Sehbeeinträchtigungen zu informieren.
