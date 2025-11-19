Neue Bettanhänger in der Uniklinik Würzburg erleichtern den Umgang mit seh- und hörbeeinträchtigten Patientinnen und Patienten
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) hat neue, in enger Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe entwickelte Bettanhänger eingeführt. Diese weisen das Klinikpersonal auf eine Seh- oder Hörbehinderung der Patientinnen und Patienten hin, um die Kommunikation und Versorgung zu verbessern.
Die blau-weißen Kunststoffanhänger werden seit diesem Herbst am Krankenbett eingesetzt, um Beschäftigte des UKW auf die Einschränkung aufmerksam zu machen.
Details zu den Hinweis-Anhängern:
-
Design: Die Anhänger sind abwisch- und desinfizierbar.
-
Vorderseite: Informiert per Text und Piktogramm über die Seh- oder Hörbehinderung.
-
Rückseite: Enthält hilfreiche Verhaltenstipps für das Personal (z. B. zum richtigen Ansprechen, Vorstellen und Informieren).
-
Voraussetzung: Der Einsatz erfolgt nur nach mündlichem Einverständnis der Patientin oder des Patienten.
Das wegweisende Projekt entstand in Kooperation mit der Selbsthilfebeauftragten des UKW, dem Bezirksverband Unterfranken der Schwerhörigenvereine und dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. (BBSB).
Gabriele Nelkenstock, Selbsthilfebeauftragte des UKW, betonte, dass die Anhänger die Kommunikation erleichtern und Barrieren im Klinikalltag reduzieren. Das Uniklinikum Würzburg wurde erst kürzlich erneut als „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!