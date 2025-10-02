Neue Broschüre „Gutes Wohnen – ein Leben lang“ von Stadt und Landkreis Schweinfurt ab sofort erhältlich
SCHWEINFURT – Stadt und Landkreis Schweinfurt haben gemeinsam die neue, kostenlose Broschüre „Gutes Wohnen – ein Leben lang“ herausgebracht. Sie richtet sich generationsübergreifend an alle Bürger und informiert umfassend darüber, wie barrierearmer und altersgerechter Wohnraum zur Erhaltung der Selbstständigkeit und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen kann.
Landrat Florian Töpper und Oberbürgermeister Sebastian Remelé dankten den Wohnberaterinnen für die Zusammenstellung dieses „umfassenden, verständlichen wie hilfreichen Werkes“, das wertvolle Orientierung bei der Frage nach einem möglichst langen selbstbestimmten Wohnen bietet. Die Herausgeber betonen, wie wichtig es ist, frühzeitig über Anpassungen nachzudenken, um die eigenen vier Wände barrierefreier und sicherer zu gestalten und damit späteren Problemen vorzubeugen.
Kostenfreie Broschüre und Wohnberatung
Die Broschüre ist an mehreren Stellen in gedruckter Form kostenlos erhältlich: im Landratsamt, im Rathaus sowie beim Pflegestützpunkt.
Zusätzlich steht die Publikation digital zum Download bereit unter:
- https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.landkreis-schweinfurt.de%2Fseniorenberatung
- https://www.schweinfurt.de
Bei weiterem Informationsbedarf bieten Stadt und Landkreis Schweinfurt eine unverbindliche und kostenfreie Wohnberatung durch zertifizierte Beraterinnen direkt im eigenen Zuhause an. Ziel dieser Beratung ist es, älteren, erkrankten oder Menschen mit Behinderung die selbstständige Haushaltsführung und das Verbleiben in der eigenen Wohnung so lange wie möglich zu sichern. Falls ein Umzug notwendig wird, werden in der Beratung zunächst die persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Möglichkeiten ermittelt.
Weitere Informationen und Hilfe erhalten Bürgerinnen und Bürger bei folgenden Stellen:
- Seniorenberatungsstelle des Landratsamtes Schweinfurt: Telefon 09721/ 55-469
- Wohnberatung der Stadt Schweinfurt: Telefon 09721/ 513965
