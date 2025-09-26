Neue Burgspielanlage im Châteaudun-Park und Sperrung des Spielplatzes am Theater von 29.09. bis 31.10.
SCHWEINFURT – Der Spielplatz im Châteaudun-Park am Theater wird erneuert. Die alte Spielturmkombination wird durch eine moderne Burgspielanlage ersetzt, weshalb der gesamte Spielbereich für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden muss. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die vorübergehende Schließung.
Die Sperrung des Spielplatzes tritt am Montag, den 29. September, in Kraft und dauert voraussichtlich bis Freitag, den 31. Oktober, an. Während dieser Zeit wird die bisherige Anlage abgebaut und die neue Burgspielanlage mit Turm, Brücke und Rutsche aufgebaut.
Familien und Kinder werden gebeten, während der Bauzeit auf die nahegelegenen Spielplätze auszuweichen. Als Alternativen stehen der Spielplatz am Spitalseeplatz, an der Friedrich-Stein-Straße und im Fichtelsgarten zur Verfügung.
