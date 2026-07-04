Neue Chefärztin übernimmt Chirurgie am Leopoldina-Krankenhaus

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SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus hat zum 1. Juli PD Dr. med. Judith C. M. Sporn als neue Chefärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie begrüßt. Sie übernimmt die Leitung von Prof. Dr. med. Detlef Meyer, der die Klinik 19 Jahre lang erfolgreich geführt und maßgeblich geprägt hat und nun in den Ruhestand gewechselt ist.

Geschäftsführer Jürgen Winter betonte, mit Dr. Sporn eine fachlich exzellente und international erfahrene Chirurgin für das Leopoldina-Krankenhaus gewonnen zu haben. Ihre Expertise werde insbesondere die Weiterentwicklung der robotisch-assistierten Chirurgie entscheidend voranbringen.

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Auch PD Dr. Judith C. M. Sporn freut sich auf ihre neue Aufgabe. Sie hob die patientenzentrierte Ausrichtung und die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit am Leopoldina-Krankenhaus hervor. Gemeinsam mit dem Team wolle sie die hochwertige medizinische Versorgung weiter ausbauen und neue Impulse setzen.

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Nach ihrem Medizinstudium in Heidelberg und der Promotion am Europäischen Molekularbiologischen Labor (EMBL) war Dr. Sporn elf Jahre in den USA tätig, unter anderem am renommierten Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland arbeitete sie am Universitätsklinikum Münster, engagierte sich bei Ärzte ohne Grenzen und war zuletzt Oberärztin an den Helios Kliniken Schwerin. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der onkologischen Viszeralchirurgie sowie der robotischen Chirurgie.

Die Chirurgische Klinik des Leopoldina-Krankenhauses behandelt jährlich rund 3.000 Patientinnen und Patienten. Unter der Leitung von Prof. Meyer wurde unter anderem das Darm- und Pankreaskarzinomzentrum aufgebaut. Mit der Berufung von PD Dr. Sporn soll die Klinik ihre Kompetenz in der modernen, robotergestützten Chirurgie weiter ausbauen.