Neue Deckschicht fÃ¼r die StaatsstraÃŸe 2277 rund um RÃ¶thlein sorgt fÃ¼r ein paar Tage Sperrung

GRAFENRHEINFELD / RÖTHLEIN / SCHWEBHEIM – Vom 6. bis zum 14. Juli 2020 finden Deckenbauarbeiten auf der Staatsstraße 2277 zwischen Grafenrheinfeld und Röthlein sowie Röthlein und Schwebheim statt.

Ab kommenden Montag, den 6. Juli 2020, wird mit der Deckensanierung der Staatsstraße 2277 rund um Röthlein begonnen. Für die Durchführung der Baumaßnahme ist folgender Ablauf geplant: Am Montag und Dienstag, den 6. und 7. Juli 2020, werden auf dem Streckenabschnitt zwischen Grafenrheinfeld und Röthlein zunächst vier Zentimeter der bestehenden Asphaltdecke abgefräst und anschließend eine neue Deckschicht eingebaut.

Die Staatsstraße muss deshalb von Montag, 6. Juli, bis Dienstag 7. Juli, voll für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet und erfolgt von Grafenrheinfeld über die Kreisstraße SW 3, die Staatsstraße 2271 und die St 2277 nach Röthlein. Ist die neue Deckschicht eingebaut, kann die Strecke zwischen Grafenrheinfeld und Röthlein voraussichtlich am Mittwoch, 8. Juli 2020, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach Abschluss der Arbeiten zwischen Grafenrheinfeld und Röthlein am Mittwoch, 8. Juli 2020, wird dann der Abschnitt der Staatsstraße 2277 zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang Röthlein bis zum Kreisverkehr kurz vor Schwebheim saniert. Auch hier werden vier Zentimeter der alten Fahrbahndecke abgefräst und anschließend eine neue Deckschicht aufgetragen. Für die Straßenbauarbeiten muss die Strecke ab Mittwoch, 8. Juli, bis voraussichtlich Dienstag, 14. Juli 2020, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit von Schwebheim über die Staatsstraße 2271, die Kreisstraße SW 3 nach Grafenrheinfeld über die Staatsstraße 2277 nach Röthlein geführt. Das Gewerbegebiet Mühläcker in Röthlein ist während der Vollsperrung über die Industriestraße erreichbar. Die Umleitung hierfür ist ausgeschildert. Der Bauernhofladen und das Café der Familie Götz zwischen Röthlein und Schwebheim ist über die Schweinfurter Weg in Röthlein weiterhin zu erreichen.