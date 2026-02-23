Auto IU

Neue Energie für sauberes Wasser in Bad Kissingen
Foto Ben Kiesel - Eine PV-Anlage enormen Ausmaßes entsteht derzeit an der Bad Kissinger Kläranlage: Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel nahm sie mit seinem Team (von links) Thomas Hornung, Leiter Tiefbau, Christine Schwind, Leiterin Bauamt, und Ivo Straube, Leiter Kläranlage, in Augenschein.
BAD KISSINGEN – Auf dem Gelände der städtischen Kläranlage entsteht derzeit eine der größten Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet, um die Einrichtung energetisch zu optimieren. Mit rund 1.600 Solarmodulen auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern wird die Anlage künftig einen erheblichen Teil des Strombedarfs direkt vor Ort decken.

Die Freiflächenanlage erreicht eine Gesamtleistung von knapp einem Megawatt und ist durch ihre Ost-West-Ausrichtung auf eine gleichmäßige Energieerzeugung über den gesamten Tag ausgelegt.

Insgesamt werden rund 1,05 Millionen Euro in den Bau, die Planung und die Sicherung der Anlage investiert, deren Fertigstellung für Oktober 2025 geplant ist.

Da der erzeugte Strom vollständig in der Kläranlage verbraucht wird, sinken die Energiekosten jährlich um etwa 250.000 Euro, während gleichzeitig der CO₂-Ausstoß massiv reduziert wird.

Dieses Projekt zur Dekarbonisierung wird durch Fördermittel des Freistaats Bayern sowie der Europäischen Union unterstützt.

Interessierte können sich bereits jetzt über einen digitalen Erklärpfad entlang des benachbarten Radwegs über die moderne Abwassertechnik und die Rolle der Energieeffizienz informieren.

An acht Stationen erklären interaktive Inhalte und Quizfragen die Abläufe der Reinigung, wobei Roboter „Klara“ speziell für jüngere Besucher vereinfachte Erklärungen bereithält.

