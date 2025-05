Neue Fahrzeugflotte beim Schonunger Blaulichttag vorgestellt

SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Am vergangenen Samstag präsentierte sich Schonungen als einer der sichersten Orte überhaupt: Zahlreiche Einsatzorganisationen wie Rotes Kreuz, Johanniter, ASB, DLRG, Bundes- und Landespolizei sowie viele Feuerwehren stellten sich beim diesjährigen Blaulichttag der Großgemeinde im AlbanPark vor.

Bürgermeister Stefan Rottmann betonte die erheblichen Investitionen der Gemeinde in den Fuhrpark und die technische Ausrüstung der Feuerwehren sowie in Feuerwehrhausneubauten in den vergangenen Jahren: „Mehrere Millionen Euro haben wir in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger investiert!“

Die Großgemeinde verfügt über rund 20 Einsatzfahrzeuge, die fast alle neu sind. Besonderes Interesse der Besucher galt dem neuen Tanklöschfahrzeug TLF-4000 des Landkreises, das in Schonungen stationiert ist, sowie dem neuen Feuerwehrboot, dessen feierliche Übergabe am 17. Mai stattfinden wird. Die Leistungsschau diente dazu, die Blaulichtorganisationen bei der Werbung um Mitglieder, Aktive und Hauptamtliche zu unterstützen.

Auch Landrat Florian Töpper zeigte sich beeindruckt vom Blaulichttag und lobte das ehrenamtliche Engagement für Menschen in Not. Er wies auf das Hochwasser in Südbayern im vergangenen Jahr hin, das die Bedeutung des Zusammenspiels aller Blaulichtorganisationen in großflächigen Einsatzlagen verdeutlichte.

Auffällig viele Kinder und junge Familien nutzten die Gelegenheit, an Mitmach-Aktionen teilzunehmen und Wissenswertes über die Arbeit der Einsatzkräfte zu erfahren. Das Rote Kreuz übernahm die Verköstigung der Gäste. Jule Köblitz von der Rathausverwaltung organisierte den diesjährigen Blaulichttag.

Bürgermeister Stefan Rottmann kündigte an, dass der Blaulichttag künftig im zweijährigen Turnus stattfinden wird, im Wechsel mit dem „Tag der Retter“ in Sennfeld.